O segundo álbum de Noble, "Secrets", já está disponível em todos os serviços de streaming de música. O novo disco do cantor conta com 10 temas originais, cindo deles em dueto com as vencedoras do passatempo #RFMNobleDuetos.

"Este álbum nasceu de um desafio lançado pelo artista em conjunto com a rádio RFM, como uma forma de descobrir novas vozes e dar-lhes uma oportunidade de se lançarem no mundo da música pela mão de ambos. A este desafio juntou-se a vontade do Noble de criar um disco onde pudesse agradecer a todos os que de forma pessoal ou profissional o têm ajudado no seu percurso até ao momento", explica a editora em comunicado.

Andrea Vergel, Bea Moreira, Ema Monteiro, Maria Fernandes e Sónia Ribeiro (Nii) foram as vencedoras do desafio.

O tema "Beautiful" foi o primeiro single do álbum. O videoclip da canção conta já com mais de dois milhões de visualizações no Youtube.