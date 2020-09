"Champagne Supernova" é um dos grandes sucessos dos Oasis. Em entrevista à rádio SiriusXM, Noel Gallagher confessou que não sabe qual o significado da letra do tema que fez parte do álbum "(What's the Story) Morning Glory?", que celebra 25 anos em outubro.

"Andei a tocá-la na minha última digressão. É tão longa que, às vezes, me perco e começo a pensar: 'que raio quer isto dizer?' (...) Devia saber, porque a escrevi. Mas não faço ideia do que a letra quer dizer, é um disparate", revelou o artista britânico na entrevista.

Noel Gallagher recordou ainda um concerto no norte de Inglaterra, onde viu um "um mar de adolescentes, a cantar ombro a ombro". "Deviam ter dois anos quando a banda acabou. Pelo que às vezes penso, é isso que [o tema] significa. Porque a gravamos quando ainda éramos relativamente novos. Ainda apela às gerações mais novas, já passou por umas três ou quatro", frisou.