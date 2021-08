O duo Non Talkers atua no dia 14 na vila de Caminha, na Praça Conselheiro Silva Torres, e, no dia 16, na Praça da República, em Vila Praia de Âncora, no mesmo concelho, distrito de Viana do Castelo.

Os dois concertos começam às 22h00 e seguem as regras da Direção-Geral da Saúde, pelo que, sendo de entrada gratuita, é será necessário levantar, previamente, um ingresso. O duo português editou recentemente o single "Noa" e, em setembro, sairá um segundo álbum, segundo comunicado da promotora Beware.