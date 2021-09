Na semana passada, o North Music Festival, previsto para 30 de setembro, 1 e 2 outubro, foi novamente adiado, desta feita devido à falta de parecer final da DGS. Esta quarta-feira, dia 29, a organização confirmou que o festival regressa em maio de 2022, nos dias 26, 27 e 28.

Em comunicado, a organização adianta que, para o dia de arranque desta quarta edição, está "assegurado, na íntegra, o alinhamento previsto para o primeiro dia da edição deste ano, 30 de setembro, que acabou por ter que ser adiado".

Ornatos Violeta, Linda Martini, Zen, Paus, Paraguaii e Pedro da Linha "transitam para a nova edição e prometem oferecer aos festivaleiros da Alfândega do Porto um dia repleto de emoções fortes".

A organização do NMF encontra-se, agora, a trabalhar no alinhamento do segundo e terceiro dias do festival, 27 e 28 de maio de 2022, cartaz que será apresentado em breve. "Além da música do palco principal, a próxima edição contará com um programa paralelo que promete surpreender o público. Os bilhetes já estão à venda e poderão ser adquiridos nos locais habituais, assim como no site do evento. Os bilhetes de 2021 mantêm-se válidos para as novas datas", adianta o festival.

Segundo o NMF, "quem pretender manter o bilhete terá apenas de proceder à troca no ponto de venda onde adquiriu o primeiro bilhete". Todas as dúvidas e questões relacionadas com os bilhetes poderão ser esclarecidas através do e-mail geral@northmusicfestival.pt.