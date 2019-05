As bandas que vão atuar na 3.ª edição do North Music Festival foram desafiadas a recriar um tema dos The Prodigy para homenagear a "banda icónica para várias gerações”, avançou hoje o diretor do festival, Jorge Veloso, em entrevista telefónica à agência Lusa.

“A última vez que os The Prodigy tocaram em Portugal foi no North Music Festival em maio do ano passado e foi um concerto arrebatador e que elevou o festival para patamares de nível nacional e internacional”, declarou Jorge Veloso, referindo que ainda não sabe as surpresas que as bandas vão fazer depois do desafio lançado meses depois da morte do cantor Keith Flint.