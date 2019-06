A cantora e compositora Márcia vai atuar no palco Fado Café do festival nos Alive, no dia 13 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, anunciou hoje a promotora Everything is New.

Márcia, “um dos maiores talentos da composição em língua portuguesa”, recebeu, este ano, o prémio José da Ponte 2019 da Sociedade Portuguesa de Autores, com o álbum “Vai e Vem”, que integra temas como “Do Que eu Sou Capaz”, “Tempo de Aventura” e “Tempestade”, lê-se no comunicado. A autora de “A Pele que Há em Mim”, “A Insatisfação” e “Cabra Cega” colaborou com composições para artistas portugueses como Ana Moura, António Zambujo, Sérgio Godinho e David Fonseca. O palco EDP Fado Café, “o palco mais português do NOS Alive”, vai receber “os mais consagrados nomes do fado”, de 11 a 13 de julho, lê-se no comunicado da promotora. Newsletter Fique a par de todas as novidades do SAPO Mag. Semanalmente. No seu email. Subscrever Já subscrevi Notificações Os temas quentes do cinema, da TV e da música estão nas notificações do SAPO Mag. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.