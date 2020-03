O evento "irmão" de Barcelona também foi adiado dois meses, estando agendado para os dias 26, 27, 28, 29 e 30 de agosto. "Em coordenação com o governo autónomo da Catalunha, as Câmaras de Barcelona e a de Sant Adrià de Besòs, somos forçados a adiar a próxima edição do Primavera Sound Barcelona por motivos de força maior, conhecidos por todos nós. A nossa prioridade absoluta sempre foi garantir a segurança de nosso público, artistas e todas as pessoas envolvidas no festival", lê-se no comunicado publicado no site do festival.

Tyler, The Creator, Lana Del Rey, Pavement, Beck, Bad Bunny e King Krule encabeçam o cartaz da nona edição. Cigarettes After Sex, Tangana, FKA twigs, Koffee, Georgia e Pabllo Vittar são alguns dos nomes confirmados para o NOS Primavera Sound 2020.

Ao longo das últimas semanas, vários eventos do mundo do entretenimento têm sido adiados ou cancelados. Em relação aos festivais portugueses, o NOS Primavera Sound é o primeiro a comunicar a sua decisão de adiamento.

Depois de Camila Cabello ter anunciado o adiamento da sua digressão que passaria pelo Rock in Rio Lisboa, o festival anunciou que qualquer decisão só será tomada depois do fim do estado de emergência

"Estamos a acompanhar diariamente, a trabalhar e a torcer para que o verão continue a ser aquelas meses de alegria, de muita música, de muita festa", começa por frisar Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio, num vídeo publicado nas redes sociais.

"A única decisão que foi tomada até aqui, e por sugestão das autoridades, é que vamos aguardar pelo fim do estado de emergência para tomar qualquer decisão definitiva. São muitos cenários possíveis, mas uma coisa é certa: não vamos parar de sorrir, sonhar e de partilhar aquela energia boa da música", acrescenta, contando que as montagens da Cidade do Rock foram interrompidas.

Na sexta-feira, dia 27 de março, a Música no Coração, promotora dos festivais Super Bock Super Rock e MEO Sudoeste, explicou em comunicado que está a trabalhar para que os dois eventos se realizem nas datas previstas.

"Os festivais de verão estão ainda a alguns meses de distância e acreditamos que, durante este tempo, com a continuada colaboração e sentido de responsabilidade de todos, vamos ultrapassar o momento que agora atravessamos", sublinha a organização na nota partilhada nas redes sociais.

A promotora acrescenta que está a trabalhar, a partir de casa, "para que os nossos festivais se realizem este ano nas datas previstas, e apelamos à compreensão dos que se têm manifestado preocupados e também solidários, agradecendo desde já alguma paciência".