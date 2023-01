A obra de construção civil representa o investimento de um milhão de euros, comparticipado em 75% por fundos europeus.

Àquele valor, assinala a Câmara de Baião, acrescem cerca de 150 mil euros em equipamentos e mobiliário.

Além da reabilitação integral do edifício da antiga escola primária, situado na Avenida 25 de Abril, a obra acrescentou um novo volume com três pisos, ocupando uma área total de cerca de mil metros quadrados.

“O projeto assentou numa organização dos diferentes espaços para que o funcionamento da biblioteca possibilite horários e eventos alternativos, numa versatilidade capaz de aumentar a oferta cultural à comunidade”, indica ainda fonte autárquica.

Na entrada principal, pela Avenida 25 de Abril, que manteve o traçado do antigo edifício escolar, será feito o acolhimento, informação e orientação dos utilizadores. Existirá também um balcão de atendimento, sala de formação, cafetaria e instalações sanitárias, sendo complementado com terraço e acesso aos pisos inferior e superior, quer por escadas, quer por elevador. Foi também criada uma rampa lateral para permitir o acesso a pessoas com mobilidade reduzida.

No piso inferior existe uma secção infantil e a área de animação para atividades diversas, assim como espaços de serviços internos (sala de receção, manutenção e depósito de documentos, área de trabalho, sala de informática, vestiários e arrumos). No piso superior irá funcionar a secção com livros para adultos e espaços de trabalho, arquivo e arrecadação.

Para o presidente da Câmara, Paulo Pereira, trata-se de “uma resposta fundamental na estratégia de desenvolvimento do concelho”, constituindo “um polo dinamizador da cultura e um local de conhecimento e de encontro de gerações”.

Está prevista na cerimónia de inauguração a presença do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, de acordo com informação da autarquia.