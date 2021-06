O single "Friend of a Friend", com voz e letra da cantora e compositora canadiana Michelle Gurevich, editado esta sexta-feira, antecipa o próximo álbum de Rodrigo Leão, "A Estranha Beleza da Vida", com edição prevista para outubro, anunciou hoje a discográfica.

O "novo álbum marcará igualmente o regresso aos palcos internacionais de Rodrigo Leão", indica a mesma fonte, sem adiantar datas. O disco seguirá a linha de anteriores, compostos e pensados "como se de filmes se tratassem, uma história que se quer contar". "A partir daí, tal como num filme, trata-se de fazer o 'casting' certo de vozes para cada personagem que assume um papel nesta narrativa". "Complementado com ambientes sonoros e música, Rodrigo Leão realiza a montagem final que dá a cada disco uma abrangência musical diversa, ditada pela história de cada 'filme'". O novo álbum está em pré-venda a partir de hoje.