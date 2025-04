Sofia Leão, jovem cantora, compositora, multi-instrumentista e produtora, revelou o seu segundo singles, "Não me conheço". A canção fará parte de "Mar", álbum de estreia da artista, com edição marcada para 9 de maio.

No single, a cantora, filha de Rodrigo Leão, assume as vozes, piano e sintetizadores, e conta com Bruno Silva na viola de arco. Com música e letra assinada por Sofia Leão, "Não me conheço" tem a produção da artista e de João Eleutério.

"Este tema dá voz a algumas perguntas que me fazem curiosa. Elas caem do céu e sobrepõem-se umas às outras e, antes sequer de aparecer uma resposta, surge uma nova pergunta. Quanto mais me apercebo da distância a que estou destas respostas, mais tranquila me sinto.”, explica Sofia Leão.

“Não me conheço” já está disponível nas plataformas digitais e sucede a "Valsa", o primeiro single do álbum "Mar".

Sofia Leão tem 18 anos e foi com apenas 13 que gravou pela primeira vez com o seu pai, Rodrigo Leão. Participou em "Bailarina", tema do álbum "O Método".