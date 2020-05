Nuno Alves lançou esta sexta-feira, dia 8 de maio, o tema "Encontrar", o último single do seu primeiro álbum, "Dois lados de uma caixa de cartão". O músico explica que a canção fecha o projeto com um leque de 15 temas, que foram revelados ao longo do último ano.

O videoclipe do novo single "conta a história das melhores recordações de um jovem casal citadino", explica o cantor, e foi gravado no início de 2020.

O jovem de 29 anos, natural de Paços de Ferreira, lançou o seu primeiro álbum "Dois lados de uma caixa cartão", no inicio de 2018. Segundo Nuno Alves, o seu primeiro disco é influenciado por uma "simbiose de pop e acústico", apostando "na simplicidade e na vontade em o autor tem em se afirmar como artista a solo.

No texto de apresentação do álbum, o jovem músico desvendava algumas pistas sobre as canções: "Grandes mistérios guardam-se em caixas... Heróis que ocultam super poderes pelo medo da descoberta... Cartas que são baralhadas e jogadas pelo destino (...) Declarações inesperadas que agitam sentimentos... Paixões que expõem as gavetas do coração".