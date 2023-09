Hugo van der Ding é um dos convidados da edição de 2023 da Mostra de Artes da Palavra (MAP). O evento com direção artística de Alexandre Cortez, e que se apresenta como " a maior celebração da palavra em Portugal, nos vários cruzamentos interdisciplinares", arranca esta quinta-feira, dia 21 de setembro, e vai decorrer em 12 espaços distintos do concelho de Oeiras.

Repetente na MAP, escritor, cartoonista e apresentador de rádio sublinha, em conversa com o SAPO Mag, que o evento é " fundamental e importante": "Para já, porque vivemos num mundo muito acelerado, de coisas muito imediatas e de redes sociais, de TikToks e de ecrãs. Portanto, é sempre bom as pessoas tirarem um bocadinho do seu dia e irem ver pessoas em carne e osso conversar. E depois, ser sobre livros em particular, interessa-me. E sobre a palavra porque é uma das coisas que eu faço, mesmo quando não estou a fazer outras, é ler. Leio todos os dias alguma coisa".

Esta quinta-feira, às 21h30, na Biblioteca de Algés, em Oeiras, Hugo van der Ding vai conversar com a cantora Márcia. "O ponto de partida é o livro que a Márcia escreveu, 'As Estradas São Para Ir", que já tem dois anos. A Márcia escreveu durante a pandemia com pensamentos, ideias, desabafos", resume. "Já toda a gente está farta de falar da pandemia, mas começar a fazer também o rescaldo daquilo que nós achámos que já passou e se calhar não passou. E acho que é isso. E depois vou dar umas sugestões de livros também, se me apetecer", adianta.

Desmontar palavras

A palavra é o centro do trabalho (e não só) Hugo van der Ding. E tudo começou ainda em criança. "Desmontar palavras e procurar os sentidos escondidos atrás das palavras, desmontar a língua, é uma coisa que me diverte muito. Não sei dizer como é que descobri, porque acho que sempre fui assim desde criança. Ou seja, ouvia os adultos falar, ou as pessoas, ou o que seja, e não conseguia parar de ver o segundo sentido das coisas. E às vezes até com resultados dramáticos... porque ficas muito insubordinado, cada vez que alguém está a tentar falar, estás sempre a rir e a desmontar o que está a dizer", recorda.

créditos: Andy Dyo

Para o autor da rubrica "Vamos Todos Morrer", da Antena 3, "desmontar a linguagem das pessoas é incrível". "Linguagem é uma coisa que inventámos para comunicarmos uns com os outros, é só isso. É só isso, não; é imenso. Evolutivamente criámos a linguagem e, portanto, está cheia de códigos e armadilhas e ajuda-me a descomplicar o mundo", confessa.

"No presente, parece-nos sempre que estamos sempre a viver o momento mais negro da história e não estamos. Mas é ótimo desmontar a palavra - poder desmontar a palavra e o discurso - de um tipo de discurso e de palavra carregados de incompreensão, de zanga e de ódio até", sublinha.

Além da rádio, dos livros e do teatro, as 'tiras' que cria para as redes sociais são acompanhadas por milhares de seguidores. De "A Criada Malcriada" à psicanalista Juliana Saavedra, os desenhos arrancam gargalhadas aos fãs e somam centenas de partilhadas no Instagram.

Em conversa com o SAPO Mag, Hugo van der Ding confessa que recebe "muitos relatos" que o deixam muito "contente". "Com os desenhos e com as tiras, contaminei muitas pessoas ou fui buscar ao fundo delas esta coisa que nós adoramos fazer que é ver os sentidos escondidos das palavras ou os segundos sentidos", revela. "Acho incrível esta comunidade de pessoas que desmontam a língua", acrescenta.

"As tiras são o meu passatempo preferido"

"As tiras são o meu passatempo preferido, são exatamente isso. É uma pergunta incrível, acho que nunca ninguém percebeu porque é que as tiras são o meu passatempo. Tudo o resto são coisas que eu adoro fazer, mas que são trabalho porque envolvem a responsabilidade de trabalhar com outras pessoas, envolvem horários, envolvem respeito pelo trabalho de outras pessoas que interagem com o meu e são coisas que eu levo muito a sério. Os desenhos é um prazer só fazer", confessa.

Todos os dias, escritor, cartoonista e apresentador de rádio faz desenhos, sempre como uma forma de passar o tempo: "Faço muitos, faço todos os dias. Lembro-me de coisas e desenho. É um prazer enorme, é só o meu passatempo, nunca será uma profissão. Se dissessem: 'agora só fazes desenhos e pagamos não sei o quê e tens de estar aqui no escritório a fazer desenhos'. Matava-me completamente o prazer de fazer os desenhos".

"E através dos desenhos, criou-se também aí uma comunidade de muitas pessoas que me seguem e cada vez que as encontro, ou porque vou fazer teatro, ou porque vou à apresentação de um livro, percebo que construímos uma coisa juntos. As personagens que eu uso, que são frequentes, como a Juliana Saavedra ou outras, que já existem na vida de outras pessoas. E conseguir ter essa comunicação à distância é incrível", frisa ao SAPO Mag.

Para Hugo van der Ding, as suas páginas são quase como " oásis no meio de tanto lixo que se vê nas redes sociais". "Um oásis onde só muito raramente é que se lê mensagens agressivas, as pessoas a implicarem umas com as outras. Geralmente, é um sítio incrível para mim e acho que também é para muitas pessoas que de manhã vão ver aquilo, riem um bocadinho e não se vão lá chatear a ler que não sei o quê, que a avó das pessoas é p*** - é isso que as pessoas vão dizer nas redes sociais", remata.