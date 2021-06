O Euro 2020 arrancou na passada sexta-feira, dia 11 de junho. Pela primeira vez, o campeonato europeu de futebol decorre em 11 europeias de diferentes e, embora a capacidade seja limitada, alguns adeptos vão ter a oportunidade de ver os jogos ao vivo, mas a grande maioria terá de acompanhar as partidas a partir de casa.

Com o aproximar do arranque do evento, o Spotify registrou um aumento de 68% nas reproduções diárias de playlists de futebol, criadas por utilizadores da plataforma, entre janeiro e junho de 2021. "Quando adeptos de todas as nações se preparavam para o primeiro jogo da fase de grupos, em Roma, na passada sexta-feira, os dados de escuta do Spotify mostravam que o espírito do futebol continuava a crescer, e também a procura por algumas das músicas e podcasts de futebol mais transmitidos na plataforma", frisa o serviço de streaming de música em comunicado enviado ao SAPO Mag.

De acordo com os dados da plataforma, entre janeiro e junho de 2021, os "utilizadores do Spotify em Portugal revelaram-se verdadeiramente nostálgicos, procurando alguns dos maiores clássicos do futebol". "Seven Nation Army", dos The White Stripes, é a canção favorita dos adeptos portugueses, seguida por "We Are the Champions", dos Queen.

Já "Vamos com tudo", o tema oficial da Seleção Nacional para a competição,está disponível no Spotify de David Carreira. O tema do músico português com Giulia Be, Ludmilla e Preto Show já conta com mais de 300 mil reproduções.

O hino oficial do Campeonato Europeu de Futebol, "We Are The People", de Martin Garrix, Bono e The Edge, conquistou sobretudo os holandeses que, desde maio. "Além deles, também os ouvintes italianos e alemães ficaram rendidos ao tema oficial da competição", frisa o Spotify.

"Mas não só com música se constrói o apoio nacional ao desporto rei", acrescenta o serviço de streaming. Os utilizadores do Spotify em Portugal têm também ouvido alguns podcasts dentro da temática do futebol, sendo que entre abril e maio deste ano, "Falsos Lentos", podcast com Carlos Coutinho Vilhena, Diogo Batáguas e Manuel Cardoso dominou a lista dos programas nacionais do género.

Os hinos nacionais também se têm destacado na plataforma. "O hino nacional dos países participantes no campeonato europeu mais ouvido no mundo é o 'La Marseillaise', da França. O segundo lugar é ocupado por 'God Save The Queen', da Inglaterra, seguido por 'Du gamla, du fria', da Suécia, em terceiro. 'A Portuguesa', hino nacional de Portugal, ocupa o 13º lugar na lista dos 25 hinos mais ouvidos globalmente no Spotify", adianta a plataforma.

Os cinco temas clássicos do futebol com mais reproduções em Portugal: