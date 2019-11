Na abordagem ao trabalho de composição, apesar da pressão dos prazos auto-impostos, João Morais recordou o entusiasmo da criação com aquele instrumento de cordas, inspirando-se também na música que andava a ouvir em cada momento, do rock à música tradicional.

"Abriu um portão grande para um mundo novo, e a minha criatividade renovou-se bastante. A viola campaniça ainda se mantém uma novidade para mim, apesar de tudo, pela sua história que vou conhecendo à medida que me vou cruzando com outros tocadores, com alguns espaços que têm a campaniça como referência", disse.

Apesar de ter sido um trabalho solitário, cada um dos EP contou com convidados, como o poeta José Anjos, a violoncelista Joana Guerra, o contrabaixista Carlos Barretto e o pianista Karlos Rotsen. Os concertos que está a planear para 2020 deverão contar com a participação de alguns desses .

João Morais, músico desde finais dos anos 1980 e que integrou, entre outras bandas, os Gazua, criou o alterego O Gajo em 2016 precisamente para explorar os caminhos criativos da viola campaniça, também conhecida como viola alentejana.

Em 2017 lançou o álbum "Longe do chão", pela Rastilho Records.

O guitarrista fará dois concertos, de apresentação do último EP, a 7 de dezembro no Clube Ferroviário, em Lisboa.