A novela gráfica sai em Portugal pela Comic Heart/A Seita e surge escassos meses depois da edição norte-americana da Clover Press e de um processo de “crowdfunding” na Internet, para publicação num só álbum os volumes que foram saindo no mercado norte-americano nos anos anteriores.

"O Grande Gatsby", publicado há quase cem anos, em 1925, é considerado um dos clássicos do romance norte-americano do início do século XX e entrou no domínio público em 2021.

O livro narra o ambiente de euforia e prosperidade do pós-primeira guerra mundial, em Nova Iorque, nos primeiros anos da década de 1920. A narrativa centra-se no romance entre o milionário Jay Gatsby e Daisy Buchanan.

Jorge Coelho, que tem trabalhado sobretudo no mercado norte-americano, no qual já desenhou, por exemplo, as BD "John Flood", "Robocop" e "Rocket Racoon", tem uma exposição individual patente no AmadoraBD com os originais de “O grande Gatsby”.