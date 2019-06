Taylor Swift e Katy Perry anunciaram na semana passada que fizeram as pazes. Esta segunda-feira, dia 17 de junho, as duas artistas deram mais uma prova que os desentendimentos são coisas do passado e lançaram um videoclip.

O vídeo de Taylor Swift para o tema "You Need To Calm Down" conta com a participação de várias celebridades, para além de Katy Perry. Ellen Degeneres, RuPaul, Ryan Reynolds, Ciara, Billy Porter, Todrick Hall, Hayley Kiyoko e Adam Lambert são alguns dos protagonistas.

No videoclip, Katy Perry surge vestida de hambúrguer e Taylor Swift completa o menú, estando vestida como um pacote de batatas-fritas.

Veja o vídeo: