O romance “O Lixo dos Outros”, de João Albano Fernandes, venceu o Prémio Nacional de Literatura Lions 2023, no valor de 2.500 euros, divulgou a editora oficial do galardão.

A obra vai ser publicada pela Guerra e Paz, "oficialmente em junho próximo" e será apresentada na 93.ª Feira do Livro de Lisboa, este mês, disse à agência Lusa fonte da editora.

O júri foi presidido pelo jornalista e escritor João Céu e Silva e constituído pelos escritores Francisco José Viegas e João Nuno Azambuja, pela vencedora da edição do ano passado do prémio, Catarina Costa, e ainda por Lucinda Fonseca, em representação dos organizadores do prémio, o distrito 115 de Portugal do Lions Club International.

Segundo a editora, o romance narra “a história de Florêncio, um cantoneiro que renega a filha por não aceitar que esta se prostitua. Ao mesmo tempo Mariana não concebe que o pai, figura central da sua existência, a renegue desta forma. Não acredita que haja mais dignidade em recolher o lixo dos outros do que em servir os seus desejos”.