Rui Veloso vai celebrar os 45 anos de carreira em Vila Nova de Gaia com uma exposição "única que retrata a sua história e legado". A mostra “Rui Veloso: Uma Vida Em 45 Voltas” estará patente no ArrábidaShopping a partir de 9 de setembro, convidando todos os "apaixonados pela música portuguesa a conhecer de perto a vida pessoal e profissional do músico, revelando a trajetória que o levou ao reconhecimento nacional".

A exposição será de entrada gratuita e poderá ser visitada até 21 de outubro na Praça Central, Piso 0.

Além de fotografias inéditas, a exposição, que tem a curadoria da SOTA – State of the Art –, contará com objetos pessoais, itens exclusivos, como discos de platina e dupla platina, guitarras do artista – o instrumento mais acarinhado pelo próprio –, indumentária icónica, capas de álbuns, entre outros elementos nunca vistos. A mostra inclui ainda um conjunto de itens de fãs e um espaço especial dedicado aos amigos de longa data do artista.

Além da exposição, o ArrábidaShopping vai ainda receber um concerto especial no dia 3 de outubro.

"Num ambiente vibrante, o evento será memorável para os fãs do artista e para as novas gerações que terão a oportunidade de descobrir a intemporalidade das suas canções. O acesso ao concerto é gratuito, estando sujeito ao levantamento prévio de pulseiras", destaca o comunicado.

No âmbito do concurso Arrábida Music, iniciativa que visa encontrar o artista ou banda responsável por abrir o concerto principal, foram registadas 36 participações, das quais resultaram seis finalistas: Anabela, Márcia Carvalho, Times of Trouble, Davi Days, Break Even e Canções de Sofá.

O vencedor será anunciado no dia 18 de setembro de 2025, data em que os finalistas irão apresentar as suas músicas ao vivo perante um júri composto por representantes de várias entidades, nomeadamente o ArrábidaShopping e a SOTA – State of the Art.

“Assinalar os 45 anos de carreira de Rui Veloso no ArrábidaShopping é, para nós, uma forma de celebrar a história da música portuguesa, ao homenagearmosum artista que marca várias geraçõese que mantém uma forte ligação à cidade do Porto. Esta exposição convida os visitantes a mergulhar no percurso do cantor através de peças inéditas. O concerto será, sem dúvida, um dos momentos altos desta celebração, permitindo que o público reviva alguns dos temas mais emblemáticos da sua carreira. É também um reflexo do nosso compromisso em proporcionar experiências relevantes e acessíveis a toda a comunidade”, afirma Tomás Furtado, diretor do ArrábidaShopping.