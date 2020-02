Além do álbum, Justin Bieber estreou a sua primeira série documental, “Justin Bieber: Seasons”. A série reúne Justin Bieber ao YouTube, onde tudo começou, dando aos fãs uma visão completa em torno da sua vida. "Quando estava a começar, o YouTube deu-me uma plataforma e uma comunidade onde pude partilhar a minha música, as minhas experiências e momentos com os meus fãs", frisou o músico.

Das canções de amor sensuais às colaborações, as reações ao álbum do cantor dominaram os temas mais comentados nas redes sociais.

Leia algumas das reações:

Justin Bieber ficou mundialmente conhecido em 2007 quando foi descoberto na plataforma global. Atualmente, é o artista com mais subscritores no YouTube (47,8 milhões), participa em seis vídeos com mais de 1 mil milhões de visualizações e tem mais de 19 mil milhões de visualizações no seu Official Artist Channel.

Ao longo da sua carreira, Bieber ultrapassou os 50 mil milhões de streams e vendeu o equivalente a mais de 60 milhões de álbuns em todo o mundo. O álbum "Purpose" (2015), premiado nos Grammys, vendeu mais de 21 milhões de cópias mundialmente. A digressão "The Purpose Tour" esgotou 116 datas.

Alinhamento do disco:

"All Around Me"

"Habitual"

"Come Around Me"

"Intentions (ft. Quavo)"

"Yummy"

"Available "

"Forever (ft. Post Malone & Clever)"

"Running Over (ft. Lil Dicky)"

"Take It Out On Me"

"Second Emotion (ft. Travis Scott)"

"Get Me (ft. Kehlani)"

"ETA"

"Changes"

"Confirmation"

"That’s What Love Is"

"At Least For Now"

"Yummy (Summer Walker Remix)" - Apenas com o álbum digital