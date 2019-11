Nelly Furtado, artista luso-canadiana, conquistou o mundo com o seu single de estreia "I'm Like a Bird", em 2001. Depois de vários prémios arrecadados, incluindo um Grammy, a cantora lançou, em 2006, o disco "Loose", de onde saíram temas como "Promiscuous" e "Say It Right".

Depois de uma carreira com sucessivos sucessos, em 2017, Nelly Furtado decidiu apostar num álbum mais alternativo, "The Ride", que não conquistou os seguidores da cantora.

Nos últimos dois anos a artista tem estado afastada dos holofotes da fama e, segundo a GQ, trabalha atualmente numa loja de discos.

O youtuber brasileiro Anderson Vieira decidiu analisar as várias fases da carreira de Nelly Furtado, para tentar perceber o que afastou a cantora dos tops mundiais de música.

O vídeo publicado no Youtube soma mais de 220 mil visualizações.

Veja o vídeo: