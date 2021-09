O evento, que não se realizou em 2020 devido à pandemia de COVID-19, muda-se desde a margem do rio Douro para a Alameda dos Capitães, zona exterior do auditório do Peso da Régua, no distrito de Vila Real.

O Douro Rock terá lugares marcados de forma a cumprir as normas da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgou a organização em comunicado.

No primeiro dia de festival, os The Gift vão encerrar a noite, levando à Régua a digressão “Verão”, onde “vão revisitar os grandes momentos dos últimos 25 anos, com a ajuda de cenografia e iluminação pensados para o momento”.

Ainda no dia 11 de setembro atua Samuel Úria com o seu mais recente álbum de originais, “Canções do Pós-Guerra” e os Cassete Pirata, que abrem o festival com o álbum de estreia, “A Montra”.

Já no dia 12, os GNR levam à Régua os seus 40 anos de carreira. “A preparar um concerto especial, Rui Reininho, Jorge Romão e Tóli César Machado trazem de volta as canções de sempre e o rock ao rio Douro”, destaca a organização.

Também no último dia do festival atuam os Três Tristes Tigres e o músico e compositor NEEV.

O quinto Douro Rock, que teve a primeira edição em 2016, é promovido pela Câmara da Régua e pela Aplausos e Silêncios.