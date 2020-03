A peça “O sr. Ibrahim e as flores do Corão” volta, a partir de dia 18, a estar em cena na sede do Teatro Meridional, em Marvila, Lisboa, anunciou hoje o teatro.

Da autoria de Eric-Emmanuel Schmitt, a peça estreou-se em 2012 e tem encenação de Miguel Seabra que partilha a interpretação com Rui Rebelo, na música.

No ano da estreia, a peça recebeu o prémio do público no Festival Internacional de Teatro de Almada.

Com tradução de Carlos Correia M. de Oliveira, a peça tem versão cénica, encenação e desenho de luz de Miguel Seabra. O espaço cénico é de Marta Carreiras e Miguel Seabra, os figurinos são de Marta Carreiras e a música original e a sonoplastia são de Rui Rebelo.

A peça vai estar em cena até 5 de abril e pode ser vista de quarta-feira a sábado, às 21:30, e, aos domingos, às 16:00.