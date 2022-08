A atriz e cantora Olivia Newton-John morreu aos 73 anos esta segunda-feira depois de uma longa batalha contra o cancro.

John Travolta, que com ela formou um dos mais célebres pares do cinema no filme "Grease - Brilhantina" - os dois interpretavam Danny e Sandy no musical dos anos 70 - deixou uma mensagem de despedida na sua página de Instagram.

"Minha querida Olivia, tornaste todas as nossas vidas tão melhores. O teu impacto foi incrível. Adoro-te muito", pode ler-se na partilha do ator.

"Vamos encontrar-nos mais tarde e estaremos juntos de novo", acrescenta John Travolta.

O ator termina a mensagem dizendo "Teu, desde o primeiro que te vi e para sempre" e assina "o teu Danny, o teu John".

Adaptado do musical da Broadway “Grease”, o filme foi um dos maiores sucessos de bilheteira da década de 70, sedimentou o estatuto de estrela de John Travolta, que protagonizara “Febre de Sábado à Noite” no ano anterior, e elevou ao estrelato no cinema Olivia Newton-John, como a eterna Sandy.

Newton-John foi uma das cantoras mais bem sucedidas da segunda metade do século XX, com mais de 100 milhões de discos vendidos em todo o mundo. "Physical" ou "I Honestly Love You" foram alguns dos seus singles de maior sucesso.