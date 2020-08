Num comunicado hoje divulgado pelo Ministério da Cultura, no qual lamenta a morte de Juvenal Garcês, Graça Fonseca fala num “nome fundamental para compreender como o teatro é o lugar de todos os questionamentos”, cuja “história [se] confunde com a história do teatro independente em Portugal, uma das suas muitas causas”.

O ator e encenador Juvenal Garcês morreu hoje, aos 59 anos, na ilha da Madeira, disse à agência Lusa fonte da família.

Juvenal Garcês vivia atualmente na Ribeira Brava, onde nasceu a 31 de maio de 1961. O ator e encenador estreou-se no Grupo Experimental de Teatro do Funchal em 1977, numa encenação do "Auto da Barca do Inferno".