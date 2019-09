“Além de ser um excelente profissional, perdeu-se um extraordinário ser humano”, afirmou à agência Lusa Herman José, para quem a morte de Roberto Leal “não foi uma surpresa”, face à luta que travava contra o cancro, que descobriu em Portugal.

Tinha uma “agudíssima maneira de gerir a sua carreira e só assim conseguir conquistar o mercado brasileiro”, disse.

“Era um colega de exceção, sempre bem disposto e bom amigo”, acrescentou.

Roberto Leal, recordou, “fez muito por Portugal no Brasil ao apresentar-se como embaixador da cultura portuguesa”.

À RTP, o humorista Bruno Nogueira, que trabalhou com Roberto Leal no programa do canal público “O Último a Sair”, referiu que o cantor era “muito generoso, muito inteligente e com muito sentido de humor”, a ponto de brincar com a religião, apesar de ser católico.