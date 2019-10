Trata-se, segundo o júri, de um “conjunto de contos com uma ligação interna de natureza reflexiva e cujos núcleos temáticos colocam em primeiro plano incidentes do quotidiano para deles extrair lições de vida".

A escrita "agradável de seguir graças a um discurso equilibrado e comunicativo” também esteve na base da atribuição do prémio a Maria de Fátima Candeias.

Com “Um Fiel Jardineiro”, a escritora recebeu um prémio de quatro mil euros, além da edição do livro que é lançado oficialmente, este sábado, no concelho onde nasceu o escritor Manuel da Fonseca.

De acordo com o município de Santiago do Cacém, na 12.ª edição do Prémio Nacional de Conto Manuel da Fonseca, que pretende contribuir para a revelação de novos criadores da língua portuguesa, foram admitidos a concurso 19 originais de autores lusófonos.

Manuel Lopes Fonseca (1911-1993), conhecido no mundo das letras como Manuel da Fonseca, foi poeta, contista, romancista e cronista. Nas suas obras, marcadas pela intervenção social e política, relatou a dureza da vida no Alentejo, realidade que lhe era próxima.

“Cerromaior” (1943) e “Seara de Vento” (1958), vários volumes de poesia e também de contos, como “O Anjo no Trapézio” (1968) ou “O Fogo e as Cinzas” (1953), são alguns dos seus livros.