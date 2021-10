"Figura dormindo" (1929), em grafite sobre papel, da autoria de Almada Negreiros, vai à praça com uma estimativa entre 20 e 30 mil euros, enquanto "Salomé (aux petits poissons)" (1998-2001), uma obra de Pomar em acrílico, giz, carvão, e pastel sobre tela, tem uma estimativa de 80 a 120 mil euros.

No catálogo do leilão de arte moderna e contemporânea também figura um prato de cerâmica de Pablo Picasso (1881–1973), cuja estimativa oscila entre cinco e oito mil euros.

A obra de Almada, assinada e datada “Madrid 29”, provém da antiga Coleção António Júlio de Castro Fernandes, conforme indica a dedicatória: “Ao Castro Fernandes, ao companheiro e ao amigo proprietário do meu melhor desenho de Madrid...”.

Esta peça integrou a exposição dedicada a Almada, no Centro de Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, em 1984.

Outra obra de um artista português, Jorge Martins, nascido em 1940, intitulada "A minha janela em Manhattan" (1975), um acrílico sobre tela, vai à praça com uma estimativa entre 15 mil e 20 mil euros.

No leilão dedicado a arte moderna e contemporânea, estarão ainda representados outros artistas portugueses e estrangeiros, como a dupla João Maria Gusmão & Pedro Paiva, Ana Jotta, Bruno Pacheco, Miquel Barceló, e Matt Mulligan.

Os 205 lotes que integram o catálogo podem ser conhecidos no sítio online da leiloeira ou na exposição patente até quarta-feira, entre as 10h00 e as 20h00, na Avenida Elias Garcia, em Lisboa.

O leilão terá lugar na quinta-feira, pelas 19h00, no mesmo local.