"Oceano Pacífico", programa da RFM, celebra esta terça-feira, dia 15 de outubro, 35 anos. Para festejar o aniversário, a equipa do "Café da Manhã" recebeu Marcos André e João Chaves, as duas vozes do programa.

O atual apresentador de "Oceano Pacífico", Marcos André, foi a primeira voz do programa. Já João Chaves esteve à frente das emissões durante 28 anos.

Na emissão do programa das manhãs, a equipa da RFM festejou o aniversário em direto.

Veja o vídeo:

Nas redes sociais, a RFM desafiou os ouvintes a partilharem as suas histórias relacionadas com o histórico programa. "O meu filho chama-se Marcos porque no caminho para o Hospital, o Oceano Pacífico estava a dar no carro", contou uma ouvinte.

"Estudei muitas vezes ao som do 'Oceano Pacífico'. Também amei muito e adormeci ao som do 'Oceano Pacífico' e com a voz do João Chaves", recorda uma seguidora do programa.

Leia algumas das histórias partilhadas pelos ouvintes nas redes sociais da RFM:

"Quando era novinha gostava de um rapaz e ele também gostava de mim, mas nunca chegámos a namorar, mas todas as noites ouvíamos o Oceano Pacífico, cada qual em sua casa, e quando algum gostava da música que estava a passar, dava um toque ao outro", escreveu Vera Brito Sousa.

"Quando era pequena tinha medo da música de introdução ao 'Oceano Pacífico', mudava logo de estação", recordou Rafaela Vicente.

"Durante o cumprimento do serviço militar na Força Aérea entre 1989 e 1991 sempre que não estava de serviço adormecia a ouvir o 'Oceano Pacífico'", contou Salvador Lima no Facebook da RFM.

"Foi enquanto esperava o nascimento da minha filha... como as dores estavam controladas... deu para apreciar a música! Mas foi sem dúvida um momento marcante ao som do 'Oceano Pacífico'", lembrou Susana Gomes.