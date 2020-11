Direcionada para crianças com mais de 3 anos, a peça, cuja estreia foi adiada devido à COVID-19, estará em cena até 12 de dezembro, no Salão Nobre do D. Maria II, com sessões aos sábados, às 16h00.

A peça, com meia hora de duração, põe em confronto dois soldados em guerra, separados por um muro e com escassos recursos de comunicação. De cada lado da barricada, munidos de um "manual de guerra" e muita desconfiança, os dois soldados fazem suposições sobre o inimigo, considerando-o sempre mau.

A peça foi escrita por Inês Fonseca Santos e Maria João Cruz, inspirada em livros para a infância que versam sobre a guerra, em particular "L'ennemi", de Davide Cali e Serge Bloch (inédito em Portugal).