"Sem prejuízo das inspeções já realizadas, bem como das que se encontram em curso, nomeadamente por parte do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, o Opart entende que não estão reunidas as condições para o espetáculo desta noite se realizar, pelo que anuncia o seu cancelamento", lê-se no comunicado hoje divulgado pelo organismo, que gere a Companhia Nacional de Bailado (CNB).

O Opart acrescenta que "os espetáculos serão retomados já no sábado, dia 14, às 18:30", "na certeza de que todos os requisitos de segurança sejam integralmente repostos" até esse momento.

O espetáculo “Quebra-Nozes” tinha marcada uma apresentação para hoje, às 21:00.

A decisão do Opart surgiu na sequência do acidente ocorrido na quinta-feira, durante o espetáculo “Quebra-Nozes”, quando uma vara do cenário caiu no palco, onde decorria o espetáculo, ferindo dois técnicos, tendo verificado durante o dia de hoje se existiam "condições de segurança para manter a programação prevista".