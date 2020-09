No primeiro Operafest, foram apresentadas “oito óperas em estreia absoluta, de oito jovens compositores portugueses, onze espetáculos de ópera ao vivo, cinco sessões de cine-ópera, conferências e debates [...], numa programação que chegou a um universo direto de público e três mil pessoas”, refere a organização num comunicado hoje divulgado.

O festival, com direção geral e artística de Catarina Molder e produção da Ópera do Castelo, decorreu no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga e nas Carpintarias de São Lázaro.

A programação incluiu a “Maratona Ópera XXI” (30, 31 de agosto e 3 e 4 de setembro), que levou a concurso sete novas óperas.

A vencedora do prémio Carlos de Pontes Leça foi a compositora Sara Ross, com a ópera “Margarida”, “com libreto também da sua autoria, que se reveste na encomenda de uma nova ópera de maior fôlego, no valor de 5.000 euros, a apresentar em edições futuras do Operafest”.

Sara Ross, natural dos Açoes, estudou na Universidade Teesside, no Reino Unido, e na Escola Superior de Música de Lisboa.

O trabalho de Sara Ross “abrange música de câmara, vocal, coral-sinfónica, canção, teatro, dança, ópera”, e a compositora, segundo a informação hoje divulgada, tem colaborado com o Ensemble Juvenil de Setúbal, o Teatro Nacional de São Carlos e os Estúdios Victor Cordón, a Nuova Accademia degli Arrischianti (Itália) e, mais recentemente, com a Companhia Nacional de Bailado.

Além disso, Sara Ross faz também parte da direção artística do FIO - Festival Informal de Ópera - em parceria com a Sinfonietta de Braga”.

O regresso do Operafest em 2021 está garantido, de novo no Jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, de 20 de agosto a 4 de setembro.

Na 2.ª edição, o Operafest “irá continuar a conjugar tradição e vanguarda, cujo tema central continuará a exacerbar o elemento trágico da ópera, desta vez com ‘Sangue e lágrimas’, prometendo cruzamentos temáticos e de programação com a programação do Museu e ainda outros parceiros e toda uma programação variada, ao encontro de públicos, gostos e afinidades múltiplas, oportunamente a anunciar”.