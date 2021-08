Finneas, irmão de Billie Eilish, lançou esta quinta-feira, dia 5 de agosto, o single "A Concert Six Months From Now". Nas redes sociais, o músico partilhou também o videoclip do novo tema.

A canção é a primeira amostra de "Optimist", o primeiro álbum de Finneas com edição prevista para 15 de outubro. O novo disco do jovem artista vai contar com 13 canções.

"Mal posso esperar para que vocês ouçam o disco completo", frisou o músico nas redes sociais.

"Optimist" será o primeiro álbum do artista, conhecido por temas como "What They Say About Us", "Let’s Fall in Love for the Night" ou "I Lost A Friend".

Veja o videoclip de "A Concert Six Months From Now":