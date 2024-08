FINNEAS está de volta com um novo single. "For Cryin’ Out Loud" chegou esta quinta-feira, dia 8 de agosto, e dá título ao próximo álbum de estúdio do artista, com lançamento previsto para 4 de outubro.

O segundo disco do cantor, irmão de Billie Eilish, e produtor resultou de uma série de gravações de estúdio ao vivo em Los Angeles, reunindo alguns dos seus amigos mais próximos numa única sala.

Em contrário do que aconteceu no álbum de estreia, "Optimist",que contou com instrumentais criados e interpretados exclusivamente pelo artista, desta vez, FINNEAS decidiu expandir os seus horizontes criativos.