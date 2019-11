Em entrevista ao jornal Sunday Times, Chris Martin, vocalista dos Coldplay, contou que pagou aos seus filhos para que participassem uma canção para "Everyday Life", o novo álbum da banda.

"Pedi-lhes para participarem [no álbum]. E paguei-lhes, valores justos, como a toda a gente. E eles não podem dizer não", contou o músico. O filho Moses e afilha Apple participaram no tema "Orphans", que faz parte do novo disco dos britânicos.

Na canção, que tem composição de Moses, Apple participa no coro no final do tema.