“Todos nós estamos empenhados, com ambição e com grande entusiasmo, em oferecer momentos inesquecíveis ao nosso público com a segurança que é exigida. A Orquestra Clássica quer contribuir para o renascer da vida cultural da nossa região”, sublinhou na terça-feira a presidente da Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, Vanda França Correia de Jesus.

A presidente da instituição que gere e dinamiza a Orquestra Clássica da Madeira (OCM) há oito anos falava na conferência de apresentação da nova temporada, que se inicia a 4 de setembro e termina a 1 de janeiro.

Vanda França Correia de Jesus disse ainda que a instituição continua “empenhada em contribuir para as áreas da educação, cultura e turismo da Região Autónoma da Madeira (RAM)”.

“Ambicionávamos apresentar até julho, mas, com as dificuldades que são conhecidas por todos, optámos por, de uma forma segura, programar até 1 de janeiro”, completou o diretor artístico, Norberto Gomes.

Até 1 de janeiro de 2022 serão apresentados 12 programas diferenciados com toda a orquestra e o dobro de programas com música de câmara.

Para os espetáculos com mais de 100 espectadores, é obrigatória a apresentação de um teste negativo.

“Será solicitado um código ao IA Saúde, que permitirá que as pessoas se possam dirigir aos estabelecimentos aderentes à testagem para realizar gratuitamente o teste rápido antigénio válido até 48 horas que antecedem o concerto”, explicou Vanda França Correia de Jesus.

As medidas atualmente em vigor na Madeira permitem uma ocupação de dois terços da capacidade das salas de espetáculo.

O diretor artístico, Norberto Gomes, fez o lançamento da nova temporada, intitulada ‘Grandes artistas. Grandes momentos!’, destacando que a “estabilidade artística” alcançada até março de 2020 permitiu “neste momento de retoma e esperança programar com mais ambição, diversificando a paleta de propostas musicais”.

“É com orgulho assumido que olhamos para a história da atividade artística da Orquestra Clássica da Madeira e, com responsabilidade, deslumbramos um futuro novamente risonho para a atividade musical na região”, afirmou, enfatizando que antes “olhavam para cada temporada como um desafio, mas que, neste momento, o desafio reside em cada concerto”.

A Orquestra Clássica da Madeira conta com 57 anos de existência e tem atualmente uma formação fixa de 43 elementos.

O maestro convidado para dirigir a Orquestra Clássica da Madeira no concerto inaugural, Martin André, afirmou que o primeiro espetáculo vai abrir a temporada com as obras Abertura da Ópera William Tell de Rossini, Concerto para violoncelo em MI menor, Op.85 de Edward Elgar e O Lago dos Cisnes -IV act, de Piotr Ilitch Tchaikoovsky.