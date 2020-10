O programa “From Mozart to Beethoven”, da Orquestra Filarmónica Portuguesa, assinala os 250 anos do nascimento de Beethoven, com concertos no Coliseu do Porto, hoje, e no Theatro Circo, em Braga, no sábado, ambos com o clarinetista Carlos Ferreira, como solista.

Sob a direção do maestro Osvaldo Ferreira, serão interpretados o Concerto para Clarinete, de Mozart, e a 3.ª Sinfonia, "Heróica", de Beethoven. Osvaldo Ferreira é maestro titular e cofundador da Filarmónica Portuguesa. Diretor artístico da Sociedade de Concertos de Brasília, foi diretor musical e titular da Orquestra Sinfónica do Paraná (2011-2014), da Oficina de Música de Curitiba, assim como antigo responsável pela Orquestra do Algarve e pelo Festival Internacional de Música do Algarve. O clarinetista Carlos Ferreira, distinguido no Concurso Internacional de Genève, em 2018, e no ARD Concurso Internacional, em 2019, esteve na academia da Orquestra do Royal Concertgebouw, nos Países Baixos. Fez parte da Philharmonique de Monte-Carlo, foi Clarinete Principal da Orchestre National de Lille, assim como na Philharmonia, em Londres. Em julho, a Orchestre National de France anunciou a sua contratação como Principal Solista.