A soprano Pia Freund será solista na nova obra da compositora finlandesa, e a Orquestra Gulbenkian será dirigida por Alexander Liebreich, maestro principal da Orquestra Sinfónica da Rádio Praga.

"A ópera 'Émilie' é uma encomenda conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian, da Ópera Nacional de Lyon e do Barbican Centre de Londres", lê-se na página da Internet dedicada ao concerto.

"Em 2019, numa votação promovida pela BBC Music Magazine junto de 174 compositores, a finlandesa Kaija Saariaho foi colocada no primeiro lugar do pódio destinado ao maior compositor vivo a nível mundial", escreve a Gulbenkian, na apresentação do concerto. "Fundadora, com Magnus Lindberg, do grupo Ears Open, Saariaho consolidou, ao longo dos anos, esse lugar destacado através de peças encomendadas pelo Lincoln Center ou pelo Festival de Salzburgo".

Este programa da Orquestra Gulbenkian é apresentado pela primeira vez na quinta-feira, 9 de dezembro, a partir das 20h00, e é retomado no dia seguinte, a partir das 19h00.