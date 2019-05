Harvey Weinstein e seus ex-sócios chegaram a um acordo de princípio para pagar milhões de dólares para as mulheres que os processaram nos tribunais civis, uma primeira compensação para as vítimas do movimento #MeToo, que aguardam julgamento criminal do ex-produtor de Hollywood em setembro.

O acordo de princípio, que deve ser endossado por um juiz em Delaware a 4 de junho, foi divulgado pela imprensa americana, e os seus detalhes ainda são desconhecidos. Segundo fontes citadas pela imprensa local, prevê-se o desembolso de cerca de 30 milhões de dólares para mulheres envolvidas em quinze casos, incluindo aquelas que processaram Harvey Weinstein por assédio sexual, em episódios que remontam a mais de duas décadas. Outros 14 milhões de dólares serão usados para pagar os advogados dos seus ex-sócios, que foram processados juntamente com Weinstein, acrescentaram as fontes. A esperança é que esses 44 milhões de dólares - que seriam pagos pelos seguros, especialmente os da Weinstein Company - ponham fim às ações civis contra a produtora, incluindo a do Procurador Geral do Estado de Nova Iorque que, no início de 2018, a acusou de não proteger os seus empregados do assédio sexual de Weinstein. "O processo tem sido longo e complicado e realmente achamos que este acordo oferece uma dose de justiça, embora não seja o que queríamos", disse ao Los Angeles Times Aaron Filler, advogado da atriz hispano-americana Paz de la Huerta, uma das mulheres que processa Weinstein. Continuar a ler Mas a atriz Ashley Judd, uma das primeiras mulheres a acusar Weinstein publicamente, afirmou esta sexta-feira que não suspenderá a ação contra o ex-produtor. Em janeiro, um juiz de Los Angeles recusou a denúncia de assédio sexual de Judd contra Weinstein, mas avaliou que a atriz poderia manter as acusações de difamação e dano à carreira. "A ação de Ashley Judd contra Harvey Weinstein está em curso e temos a intenção de levá-lo a julgamento. Ela não faz parte de qualquer acordo", tweetou a atriz. Para Bennett Gershman, professor de direito da Pace University e ex-promotor, o acordo é "uma vitória para as mulheres que dizem que foram maltratadas". Mas também é uma boa notícia para Weinstein, e especialmente para sua antiga empresa, com a qual ele cortou os laços e agora "pode deixar para trás este grande dossier e virar a página".