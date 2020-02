Como já é tradição, a 14 de fevereiro, o Festival Montepio Às Vezes o Amor anima a noite do Dia dos Namorados com concertos de norte a sul do país. No Coliseu do Porto, este ano, os GNR foram os escolhidos para fazerem a festa com os apaixonados... e os solteiros.

Com a casa praticamente lotada, a banda apostou num alinhamento repleto de sucessos, que levou o público em viagens entre o presente e o passado. Nas primeiras canções do espetáculo no Coliseu do Porto, o grupo de Rui Reininho, Jorge Romão e Tóli César Machado recordou "Mais Vale Nunca", garantindo a primeira ovação da noite.