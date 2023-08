“Esta exposição quer fazer um percurso daquilo que Nadir foi como pessoa da diáspora. Percorreu os quatro cantos do mundo, esteve em Paris (França), Brasília (Brasil), contactou com grandes figuras da época como Le Corbusier e Óscar Niemeyer e essa mundivisão permitiu-lhe criar uma forma muito peculiar de expressão e que fez dele um grande mestre da pintura”, afirmou à agência Lusa Francisco Melo, vice-presidente da Câmara de Chaves.

Com cerca de seis dezenas de pinturas, fotografias, uma centena de estudos, bem como material documental, esta é “uma nova mostra das viagens do pintor entre 1920 e 2013”, que conta com a curadoria de Óscar Faria.

A exposição revela, segundo Francisco Melo, “o percurso de Nadir Afonso que foi arquiteto e se expressou na geometria e também naquilo que foi o abstracionismo da representação das cidades”.

De acordo com um comunicado divulgado pela Câmara de Chaves, “Nadir Afonso inspirou-se nas cidades, dos quatro cantos do mundo, para expandir a sua vocação universal da sua obra, o que não será alheio ao facto de ter iniciado a sua vida profissional como arquiteto, tendo trabalhado nos ateliers de Le Corbusier e Óscar Niemeyer".

A autarquia acrescentou que a exposição "Os Lugares de Nadir" parte do conceito de "espacillimité", através do qual o artista flaviense “superou a questão dos limites espaciotemporais da tela”.

Patente ao público a partir de hoje, a mostra poderá ser vista até 12 de maio de 2024.

A exposição é organizada pelo Município de Chaves, nos termos do protocolo de cedência de bens artísticos a título de comodato pela Fundação Nadir Afonso, em maio de 2015.

Nadir Afonso nasceu a 4 de dezembro de 1920, em Chaves, e foi arquiteto, pintor e pensador português, tendo morrido a 11 de dezembro de 2013. Diplomou-se em arquitetura e estudou pintura em Paris.

Instalado num edifício projetado pelo arquiteto Álvaro Siza Vieira, junto ao rio Tâmega, em Chaves, distrito de Vila Real, o MACNA exibe em permanência obras do pintor Nadir Afonso, ao mesmo tempo que apresenta outras obras de arte contemporânea em regime de exposições temporárias.