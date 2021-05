No passado sábado, dia 29 de maio, o Estádio do Dragão, no Porto, recebeu a final da Liga dos Campeões. Milhares de britânicos viajaram para a cidade Invicta, mas dois dos adeptos não passaram despercebidos no meio da multidão.

Nas redes sociais, foram partilhadas imagens de Damon Albarn, vocalista dos Blur e adepto do Chelsea, na cidade do Porto. O músico passeou pela Rua das Flores e fez uma pausa numa esplanada antes do jogo.

Já Liam Gallagher, músico dos Oasis e adepto do Manchester City, tirou fotografias com fãs no Estádio do Dragão. Já o seu irmão, Noel Gallagher, também adepto do clube de Manchester, esteve no Porto como comentador do canal CBS Sports.

Veja as publicações:

O Chelsea sagrou-se no sábado pela segunda vez campeão europeu de futebol, ao vencer por 1-0 o Manchester City na final da Liga dos Campeões da época 2020/21, entre duas equipas inglesas, disputada no Estádio do Dragão, no Porto.