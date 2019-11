Pabllo Vittar é a primeira drag queen a ganhar um prémio nos MTV Europe Music Awards. A artista brasileira foi considerada a Melhor Artista Brasileira (Best Brazilian Act) do ano, derrotando Anitta, Ludmilla, Emicida e Kevin O Chris.

Nos últimos cinco anos (2014, 2015, 2016, 2017 e 2018), o galardão foi sempre entregue a Anitta.

"Quero agradecer a todos que viciaram a bateria do telemóvel ao votar, que acreditaram em nós e que dedicaram um minuto do seu tempo para poder votar em mim! Muito obrigado a todos os 'vittarlovers', à minha família, à minha equipa e a Deus por este momento!", escreveu Pabllo Vittar na sua conta no Twitter.

Este domingo, dia 3 de novembro, a artista brasileira vai também atuar na espetáculo da red carpet dos MTV EMAs, sendo a primeira artista brasileira a atuar na cerimónia anual.