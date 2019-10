Como se diz do outro lado do Atlântico, Pabllo Vittar chegou para "causar". A drag queen é uma das artistas com mais popularidade no Brasil e o seu sucesso já atravessou fronteiras - a cantora já conta com vários concertos na Europa e nos Estados Unidos e soma milhões de seguidores nas redes sociais.

Esta semana, a revista Time elegeu as 22 personalidades que são apontadas como "líderes da próxima geração". Pabllo Vittar é uma das artistas em destaque, juntamente com Stormzy, Rosalía, Tessa Thompson, Greta Thunberg, entre outras figuras que se têm destacado no mundo.

A publicação dedica um texto à artista, intitulado "Como esta drag queen brasileira está a conquistar o mundo pop - e a lutar pelos diretos LGBT pelo caminho". No artigo, a Time lembra que, nos últimos anos, Pabllo Vittar, de 24 anos, se destacou ao conjugar o seu "lado pessoal ao cultura e político". "[A artista] usou a sua plataforma como estrela da música para exigir igualdade para as comunidade LGBT do Brasil e fora do Brasil", acrescenta a revista.