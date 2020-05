João Manzarra é um dos convidados habituais de "Como é que o bicho mexe?", diretos de Bruno Nogueira na sua conta no Instagram. Mas há um "conflito" por resolver e que tem sido o tema central das conversas.

Para tentar fazer as pazes com o humorista, o apresentador dedicou-se a fazer um vídeo e uma canção com a ajuda de Xana Toc Toc, do Avô Cantigas, do Padre Borga e da sua mãe, Célia Bastos.

"Agradeço a todos os intervenientes esta tentativa de resolução de um conflito com o Bruno Nogueira que dura desde março. A incrível Xana Toc Toc,, o querido Avô Cantigas a fantástica Célia Bastos e o embaixador da alegria Padre Borga. Muito obrigado também a todas as crianças que deram voz a este desejo. Espero que seja realizado", escreveu João Manzarra na sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: