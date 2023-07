A exposição "Paisagens da Liberdade. Da Ucrânia a Lisboa", com obras do artista ucraniano Bohdan Brynskyi e do português António Trindade, é inaugurada no dia 13 de julho, às 17h00, na Galeria da Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, onde ficará até 28 de julho.

