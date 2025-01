No catálogo, com obras de ficção e de não-ficção, destaque para os autores nacionais Germano Almeida, Catarina Maldonado Vasconcelos, Amílcar Correia, Rui Miguel Nabeiro, Manuel Catarino, Rui Miguel Pinto, Maria Isaac e António Breda Carvalho.

Na ficção lusa, nota para “Se perguntarem por mim, não estou seguido de Haja harmonia”, de Mário de Carvalho, duas peças teatrais premiadas e reunidas num só volume; o thriller histórico “O Segredo de Tomar”, que marca a estreia de Rui Miguel Pinto, o lançamento do quarto romance de Maria Isaac, “Histórias que nos matam”, e “O Censor Antifascista”, de António Breda Carvalho.

Com selo Assírio & Alvim, “As manhãs que não conheces”, de Luís Filipe Castro Mendes, “À Solta no Exército de Salvação”, de Frederico Pedreira; “Epoché”, de Manuel Afonso Costa e “Objectos Principais”, de António Franco Alexandre, são algumas novidades da chancela.

Na não-ficção, “Desperte o génio financeiro do seu filho”, de Cristina Judas; “O legado do meu avô – Lições de Liderança e de Gestão”, de Rui Miguel Nabeiro e “Personal Branding”, de Raquel Soares, são algumas das novidades, que chegam aos escaparates com selo Ideias de Ler. Catarina Maldonado Vasconcelos aborda o papel do Líbano em “A Mais Breve História do Líbano” e Germano Almeida apresenta “O Colapso da Verdade”.

O catálogo internacional traz aos leitores uma diversidade de obras marcantes, com nomes como Bill Gates, Leonardo Padura, Marta Pérez-Carbonell, Emilia Hart, Anthony Passeron, Percival Everett, Ken Kesey, Peter Flamm, Jacqueline Harpman, Ada D’Adamo, Jan Gradvall, Ilan Pappé e Kerry Brown.

“Nada mais ilusório”, romance de estreia da espanhola Marta Pérez-Carbonell, e “As Sereias”, de Emilia Hart, são os destaque da ficção internacional. Clássicos inéditos chegam a Portugal, como “Eu?”, de Peter Flamm, “Voando sobre Um Ninho de Cucos”, de Ken Kesey, e “Eu Que não Conheci os Homens”, de Jacqueline Harpman.

Na não-ficção internacional, nota para “Em Como o Ar”, de Ada D’Adamo; “Ir a la Habana”, de Leonardo Padura; “The Story of ABBA: Melancholy Undercover”, de Jan Gradvall, “Código-Fonte”, a aguardada autobiografia de Bill Gates, e “Porque Sou Assim?”, de Gemma Styles.

Para os jovens leitores, a Porto Editora apresenta “O meu pai não sabe desenhar”, de David Pintor ; “Super-Charlie”, de Camilla Läckberg, ; “Asas de Fogo”, de Tui T. Sutherland; “Malik e os Dinossauros”, de Álvaro Magalhães e The Creakers, de Tom Fletcher, entre outras novidades.