O Palco SAPO Comédia regressa ao MEO Marés Vivas. O festival de Vila Nova de Gaia está marcado para os dias 19, 20 e 21 de julho.

"O Palco SAPO Comédia no MEO Marés Vivas.está de regresso a Vila Nova de Gaia, mais uma vez com o apoio do SAPO, o maior player de conteúdos e ativos digitais em Portugal, e um cartaz de luxo, que conta com os grandes nomes do panorama atual do stand-up português", destaca o comunicado.

Este ano, Rúben Branco será o apresentador do palco que ao longo de três dias vai receber humoristas consagrados e emergentes.

No primeiro dia do festival, o palco recebe Fernando Rocha e Jonh Mendes, abrindo ainda portas a João Miguel Costa e David Silva. Já a 20 de julho é a vez de Jel e Dagu, a quem se seguirão as atuações de Kenny Simões e Jonas.

No dia 21 de julho, num formato "completamente diferente e inovador", Emanuel Moura e David Antunes trazem a palco "Canta-me uma História".