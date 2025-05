A Galeria Júlio e o Centro de Estudos Júlio/Saúl Dias acolhem até 29 de junho, o terceiro e último momento do ciclo "Palpitações Óticas: 3 Espasmos Musculares", com curadoria de Juan Luis Toboso e colaboração de Cristina Grande.

Trata-se de um ciclo dedicado a um diálogo entre a performance contemporânea e a obra de Júlio, com Sónia Baptista, Carla Cruz e Gaya de Medeiros.

Nas palavras do curador, Juan Luis Toboso, "o intuito destas relações espaço temporais é o de subverter as noções do tempo linear e trazer para o presente aquilo que gostaríamos que escapasse ao tempo, para, a partir de aqui, projetar um futuro. (...) Um desejo de reconstrução de espaços onde sonhamos viver juntos e onde o fim do mundo será uma celebração e não apenas um triste inverno frio onde sobreviver."

A mostra apresenta cerca de 40 desenhos a tinta-da-china sobre papel, criados principalmente nas décadas de 20 e 30. A expressividade gráfica destaca-se pelo traço ágil, bem como pela sátira e uma crítica atenta à sociedade urbana. As obras ilustram a vida boémia da época e trazem figuras caricaturais, tanto de homens quanto de mulheres, inseridas em cenários repletos de teatralidade, marginalidade e ironia. Essas ilustrações expõem um aspecto menos conhecido, mas que revela de forma profunda a perspectiva de Julio acerca da realidade vigente.

A exposição inclui também uma obra em óleo sobre tela de grande relevância: "Noturno" (1929). Considerada uma das obras mais emblemáticas do artista, integrou, em 2018, a exposição internacional "Pessoa. Toda arte é uma forma de literatura", realizada no Museu Reina Sofia, em Madrid.

De acordo com Juan Luis Toboso, este momento pretendeu criar "'uma conexão temporal entre os desenhos de Júlio ligados a representações de boémias".

A exposição pode ser visitada de terça a domingo entre as 10h00 e as 18h00, e aos sábados e domingos entre as 13h00 e as 14h30. A entrada tem o custo de 2 euros, sendo gratuita ao domingo de manhã.