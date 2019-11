Com 13 concertos esgotados em 2019, André Rieu anunciou esta quarta-feira que voltará ao país em 2020, a 19 de novembro, na Altice Arena, em Lisboa.

"2019 foi um ano muito especial para mim, porque em 2019 começou a minha fantástica história de amor com o público português. Estou incrivelmente grato pela vossa paixão, carinho e bons momentos que vivemos juntos noite após noite. Já estou ansioso por regressar em 2020 para fazer destes nossos Concertos de Natal uma tradição. Não conheço nenhum local mais fantástico para viver esta época tão bonita do ano do que em Portugal" afirma o artista holandês em comunicado.

Cerca de 160 mil pessoas esgotaram 13 datas na Altice Arena em 2019, número que faz de Lisboa a cidade europeia recordista de vendas de bilhetes de André Rieu, assinala a promotora do espetáculo.

O músico atua ao lado da Johann Strauss Orchestra, de 60 pessoas, a maior orquestra privada do mundo, com a qual criaou um movimento de revivalismo da valsa, "apresentando espetaculares e inigualáveis extravagâncias musicais num concerto único", pode ler-se ainda no comunicado.

Os bilhetes para o espetáculo de 19 de novembro de 2020 já estão à venda nos locais habituais.