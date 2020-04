E como nasceu este projeto, mema.?

O nome mema. surgiu ainda quando vivia em Berlim, em 2016. Fazia parte de um coletivo de produtores (Strength in Numbers) e queria romper com o meu anterior nome artístico Fia. Estava ligado a coisas muito pessoais para mim e a um estilo musical que já não me representava. O projeto em si surgiu apenas em 2018, em Dublin. Estava já há três anos fora e comecei a sentir saudades de casa. Digamos que sofri do que chamo o "síndrome do emigrante". (risos)

A saudade leva-nos a valorizar o que tínhamos antes e eu quis redescobrir e aprofundar isso. Fui ao YouTube e andei uns tempos a ouvir grupos folclóricos das Beiras e do Minho, cante alentejano, vi imensos vídeos de adufeiras, viola beiroa, entre outros. Comecei a questionar-me, além da guitarra portuguesa e do fado, que outros instrumentos e melodias se fazem em Portugal? E foi assim que de forma mais ou menos natural introduzi alguns elementos tradicionais na música que fazia. A electrónica de Berlim ficou subconscientemente embutida no meu cérebro após a minha passagem por lá e disto tudo surgiu a mema. e toda esta fusão.

E como o descreves este teu novo projeto?

É um reflexo do que eu sou, é a minha identidade. mema. sou eu. Musicalmente, como um amigo meu o descreveu, é a desconstrução do tradicional e a sua colisão com o indie eletrónico e a música pop. Não o poderia ter descrito melhor. É isto mesmo.

Dás voz, escreves a letra e fazes a produção. Qual o é o maior desafio? Há alguma fase que gostes mais?

Neste momento, o mais desafiante para mim é escrever a letra, porque sou muito picuinhas e demoro muito tempo a encontrar a forma certa para me expressar. Se é que é há uma forma certa. Acho que estamos sempre em contínua mutação interior... A fase de produção é definitivamente a minha favorita. Há nesse processo tantas possibilidades, que se torna fascinante. Uma mesma canção pode tomar várias formas, não apenas falando de géneros musicais, mas também em cenários, ambientes e acima de tudo, do objectivo último da música, o impacto que tem em quem escuta e o que transmite. É uma área em que tenho investido bastante tempo, porque há sempre algo a explorar, algo novo a surgir. A produção é um harém para criativos.

Lançaste um single no passado dia 1 de março. Como descreves o "Perdi o Norte"?

"Perdi o Norte" é o meu tema favorito do EP que vou lançar no final do ano. É o reflexo de alguém que esteve no fundo, mas que apesar disso exala força. É o esvaziar de todos esses sentimentos de confusão, aflição e, por fim, apatia. Sentes que já passaste e que já viste o pior ("vi o coração da terra para onde os homens vão...") e é nesse ponto em que há o "clique" - "algo tem de mudar". Escrevi-o ainda quando vivia em Dublin e estava numa fase meio depressiva. Sentia exactamente isso, que algo tinha de mudar, e foi assim até que começou o projeto e a minha vontade de, de certa forma, honrar o tradicional, fundindo-o com a eletrónica. É um tema forte.

E sobre o futuro, o que estás a preparar?

Tenho o meu primeiro EP a sair no final do ano, Cidade de Sal. Estou muito ansiosa por o mostrar. Tenho andado a trabalhar nele há um ano e estou muito feliz com o resultado. Há também alguns concertos e colaborações interessantes no horizonte. Quero muito tocar estas canções em palco, cara a cara com as pessoas. Tive oportunidade de o fazer o ano passado em Aveiro e Lisboa e espero poder leva-lo a mais gente este ano. Apesar desta nuvem negra (o COVID-19), que nos sabotou muitos planos, ainda acredito que 2020 possa ser um ano de conquistas a vários níveis. Alguns planos caíram, mas acredito que depois da tempestade vem a bonança, mesmo que com uma nova face.